Шугалей объяснил, почему необходимо снимать подобные "Туристу" фильмы

Фильм "Турист" основан на реальных событиях, благодаря чему картина полностью передает суть событий в ЦАР. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Фильм "Турист" основан на реальных событиях, благодаря чему картина полностью передает суть событий в ЦАР. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Премьера фильма состоялась 19 мая. Кинолента рассказывает о российском инструкторе с позывным Турист, который прибыл в ЦАР обучать национальную армию (FACA). В этот момент конгломерат группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC) предпринимает попытку захвата власти в Центральноафриканской Республике, и главному герою приходится встать на защиту мирного населения, передает Федеральное агентство новостей.

"Главная ценность этого фильма в том, что он снят по реальным событиям — в режиме онлайн-времени. Это новый вид кинематографа, который только сейчас открывается", — пояснил Шугалей.

Он добавил, что картина получилась сильной и патриотичной, а также выразил уверенность, что она поможет обратить внимание молодежи на международные проблемы.

"Художественные фильмы привлекают больше внимания, особенно внимания молодежи. Такие фильмы нам нужны, молодежь должна это видеть, должна проявлять интерес к таким вещам", — подчеркнул Шугалей.

Премьера фильма "Турист" также состоялась 14 мая на стадионе Бартелеми Боганды в столице Центральноафриканской Республики. В первый день картину увидели более 30 тысяч человек. Фильм вызвал небывалый ажиотаж, поэтому второй показ собрал порядка 50 тысяч зрителей.