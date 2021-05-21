В окружении Зеленского попытались оправдать президента за скандал с косовороткой

Критика президента Украины Владимира Зеленского из-за фотографии в национальной рубашке с элементами русской косоворотки необоснованна, заявили в офисе главы государства.

Критика президента Украины Владимира Зеленского из-за фотографии в национальной рубашке с элементами русской косоворотки необоснованна, заявили в офисе главы государства.

Накануне Зеленский в своем Instagram поздравил соотечественников с Днем вышиванки. Пост политик сопроводил фотографией в рубашке, которая пользователям больше напомнила косоворотку. Украинцы осудили лидера за поверхностные знания культуры собственного народа.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в ответ назвал предмет костюма современной интерпретацией региональных особенностей страны. Вышиванка для Зеленского была создана на основе музейных экспонатов и капли современности, отметил дизайнер Артем Климчук, передает Obozrevatel.