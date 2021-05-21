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10:24   21 Мая 2021
Армия

Путин поддержал идею создания центра изучения истории ВОВ

Путин поддержал идею создания центра изучения истории ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил представить варианты предложений по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны до 1 октября.

Согласно информации, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на официальном сайте Кремля.

В перечне поручений отмечается, что Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" необходимо представить предложения по разработке национального центра по изучению истории ВОВ 1941-1945 годов для обеспечения координации исследовательской деятельности различных организаций.

В проекте также примут участие: Ассоциация "Российское историческое общество", "Общероссийская общественно-государственная организация" и "Российское военно-историческое общество".

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#путин #вов #центр изучения истории

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