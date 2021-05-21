Путин поддержал идею создания центра изучения истории ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил представить варианты предложений по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны до 1 октября.

Президент России Владимир Путин поручил представить варианты предложений по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны до 1 октября.

Согласно информации, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на официальном сайте Кремля.

В перечне поручений отмечается, что Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" необходимо представить предложения по разработке национального центра по изучению истории ВОВ 1941-1945 годов для обеспечения координации исследовательской деятельности различных организаций.

В проекте также примут участие: Ассоциация "Российское историческое общество", "Общероссийская общественно-государственная организация" и "Российское военно-историческое общество".