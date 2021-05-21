Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:19   21 Мая 2021
Общество

Памятник академику Сахарову появится в Москве

Памятник академику Сахарову появится в Москве

Памятник лауреату Нобелевской премии мира академику Андрею Сахарову установят в Москве. Такую информацию предоставили в Суде по правам человека (СПЧ).

Фигура ученого появится в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ", где сам Сахаров преподавал с 1949 по 1950 год. Ученый участвовал в разработке водородной бомбы в СССР.

Мемориальный онлайн-семинар "Андрей Сахаров и российско-американское научное сотрудничество" состоится после церемонии открытия памятника. Скульптор Андрей Миронов выступил автором статуи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #памятник #памятник сахарову

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров