Памятник академику Сахарову появится в Москве

Памятник лауреату Нобелевской премии мира академику Андрею Сахарову установят в Москве. Такую информацию предоставили в Суде по правам человека (СПЧ).

Памятник лауреату Нобелевской премии мира академику Андрею Сахарову установят в Москве. Такую информацию предоставили в Суде по правам человека (СПЧ).

Фигура ученого появится в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ", где сам Сахаров преподавал с 1949 по 1950 год. Ученый участвовал в разработке водородной бомбы в СССР.

Мемориальный онлайн-семинар "Андрей Сахаров и российско-американское научное сотрудничество" состоится после церемонии открытия памятника. Скульптор Андрей Миронов выступил автором статуи.