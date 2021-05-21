Школьник ударил учителя ножом в Пермском крае

Несовершеннолетний житель пермского города Березники нанес преподавательнице местного лицея многочисленные колото-резаные раны, напав на нее с ножом.

Несовершеннолетний житель пермского города Березники нанес преподавательнице местного лицея многочисленные колото-резаные раны, напав на нее с ножом.

По предварительным данным, пострадавшая женщина находится в приемном отделении хирургического корпуса больницы населенного пункта.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали предполагаемого преступника. В скором времени он может стать фигурантом уголовного дела. Пока нет информации о том, что стало причиной его действий.