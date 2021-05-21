Песков: у России "с реальной силой все нормально"

России следует сосредоточиться на развитии "мягкой силы", а не только реальной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

России следует сосредоточиться на развитии "мягкой силы", а не только реальной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом с реальной силой у России все нормально, сообщил Песков в ходе встречи с журналистами, которая состоялась в пятницу.

"С реальной силой у России все нормально, но этот бронепоезд у нас стоит на запасном пути", — сказал представитель Кремля.

Накануне российский президент Владимир Путин принял участие в заседании комитета "Победа" вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе выступления глава государства отметил, что некоторым странам хочется "откусить побольше" у России, но Москва готова жестко ответить всем, кто попробует это сделать.