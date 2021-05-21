Народный художник СССР Таир Салахов скончался в Германии

Известный советский и азербайджанский живописец Таир Салахов скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщила его дочь.

Известный советский и азербайджанский живописец Таир Салахов скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщила его дочь.

Народный художник СССР и вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов умер в немецкой клинике на 93-м году жизни. За свою карьеру он успел создать множество известных произведений.

Салахов является автором цикла картин, посвященных азербайджанским нефтяникам. Кроме того, художник написал портреты Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и писателя Расула Рзы. Также живописец участвовал в создании театральных декораций и был одним из реставраторов храма Христа Спасителя в Москве.