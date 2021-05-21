Чиновницы Минпромторга пошли против закона в обмен на подарки

Появились подробности уголовного дела в отношении чиновниц Минпромторга. Сотрудничавшие со следствием бизнесмены "сдали" своих "благодетельниц".

Появились подробности уголовного дела в отношении чиновниц Минпромторга. Сотрудничавшие со следствием бизнесмены "сдали" своих "благодетельниц".

Скандал на полмиллиарда рублей разгорелся вокруг Минпромторга. В центре оказались две чиновницы, которых обвиняют в коррупционных преступлениях. Суд уже арестовал подозреваемых в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, замглавы департамента развития фармацевтической промышленности и ее предшественница помогли злоумышленникам украсть из бюджета 500 млн рублей через тендеры на закупку лекарственных препаратов.

Оперативники задержали предполагаемых преступников еще в 2020 году. Они согласились сотрудничать со следствием и "выдали" сотрудниц ведомства, которые, по их словам, брали за помощь дорогие подарки и деньги.