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10:05   21 Мая 2021
Происшествия

Фонтан с кипятком забил из-за коммунальной аварии на Ленинском проспекте

Фонтан с кипятком забил из-за коммунальной аварии на Ленинском проспекте

Клубы горячего пара заполонили улицы на одном из участков Кировского района. ЧП возникло из-за прорыва трубы.

Струя горячей воды забила недалеко от строительного гипермаркета на Ленинском проспекте, сообщают очевидцы. Авария произошла вечером 20 мая из-за прорыва трубы.

В результате инцидента вода залила проезжую часть, а улицу заволокло горячим паром. Позже коммунальщики отключили дефектный участок трубопровода. Причины происшествия устанавливаются.

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