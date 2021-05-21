Фонтан с кипятком забил из-за коммунальной аварии на Ленинском проспекте

Клубы горячего пара заполонили улицы на одном из участков Кировского района. ЧП возникло из-за прорыва трубы.

Клубы горячего пара заполонили улицы на одном из участков Кировского района. ЧП возникло из-за прорыва трубы.

Струя горячей воды забила недалеко от строительного гипермаркета на Ленинском проспекте, сообщают очевидцы. Авария произошла вечером 20 мая из-за прорыва трубы.

В результате инцидента вода залила проезжую часть, а улицу заволокло горячим паром. Позже коммунальщики отключили дефектный участок трубопровода. Причины происшествия устанавливаются.