10:05 21 Мая 2021Происшествия
Фонтан с кипятком забил из-за коммунальной аварии на Ленинском проспекте
Клубы горячего пара заполонили улицы на одном из участков Кировского района. ЧП возникло из-за прорыва трубы.
Клубы горячего пара заполонили улицы на одном из участков Кировского района. ЧП возникло из-за прорыва трубы.
Струя горячей воды забила недалеко от строительного гипермаркета на Ленинском проспекте, сообщают очевидцы. Авария произошла вечером 20 мая из-за прорыва трубы.
В результате инцидента вода залила проезжую часть, а улицу заволокло горячим паром. Позже коммунальщики отключили дефектный участок трубопровода. Причины происшествия устанавливаются.