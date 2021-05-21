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10:04   21 Мая 2021
Общество

Мурашко призвал российские регионы продолжить отработку эпидемических очагов

Мурашко призвал российские регионы продолжить отработку эпидемических очагов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал регионам не прекращать работу с эпидемическими очагами коронавируса и обследовать всех проживающих с заболевшими.

С такими рекомендациями глава Минздрава РФ обратился к руководителям регионов на селекторном совещании по ситуации с COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Мурашко призвал продолжать отработку эпидочагов, включая семейные, с обязательным обследованием всех проживающих в них, и применением мер неспецифической профилактики и дальнейшим наблюдением.

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#россия #минздрав рф #Мурашко

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