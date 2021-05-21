Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу исполнилось 66 лет

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня отмечает 66-й день рождения. Прошедший 2020 год выдался для его ведомства особенно напряженным, но со всеми вызовами оно справилось блестяще.

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня отмечает 66-й день рождения. Прошедший 2020 год выдался для его ведомства особенно напряженным, но со всеми вызовами оно справилось блестяще.

Прошлый год отличился для Минобороны РФ множеством новых вызовов в различных точках мира, однако и здесь войска проявили слаженность действий. За рекордные сроки под патронажем министерства развернуты мобильные госпитали, совместно с НИЦ имени Гамалеи была разработана вакцина от COVID-19 "Спутник V". В числе добровольцев, которые привились, выступил и сам Шойгу.

Осенью 2020 года российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах для урегулирования конфликта, участие в переговорах также принимал министр.

"Звонок одному, другому, третьему. Задача ставится. В общем, это огромная работа была", — поделился с прессой Шойгу.

Коллеги из Азербайджана и Армении также отметили личный вклад Шойгу в быстрое урегулирование в Нагорном Карабахе. И наконец, по инициативе Шойгу в столичном парке "Патриот" был построен военно-патриотический центр "Авангард", где подрастающее поколение может пройти курс военной подготовки.

Отличился министр и как меценат. В редкие минуты отдыха Шойгу предпочитает проводить время на природе и в тувинской тайге, где у него есть небольшая мастерская. Там он мастерит поделки и рисует. В начале мая министр передал свои работы благотворительному аукциону и вырученные 40 миллионов пожертвовал фонду Хабенского для лечения людей с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.