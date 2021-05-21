Собянин заявил, что около девяти тысяч человек с COVID-19 находятся в стационарах

Москва была первым крупным городом в мире, который объявил массовую вакцинацию от коронавируса, напомнил мэр города Сергей Собянин.

Москва была первым крупным городом в мире, который объявил массовую вакцинацию от коронавируса, напомнил мэр города Сергей Собянин.

Борьба с распространением коронавируса продолжается. Сейчас в столице России на стационарном лечении находится около девяти тыс. человек с подтвержденным коронавирусом SARS-CoV-2, отметил градоначальник. Говоря о сложившейся в городе эпидемиологической обстановке, Собянин призвал людей привиться от COVID-19.

"Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами", — заметил он в своем блоге.

Актуальные данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков.