Читатели болгарского издания "Дневник" высмеяли политику Соединенных Штатов, которые отказались вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2".

Читатели болгарского издания "Дневник" высмеяли политику Соединенных Штатов, которые отказались вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2".

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки признала, что энергетический проект теперь очень трудно остановить, поскольку он практически завершен.

Пользователи Сети из Болгарии высмеяли позицию Соединенных Штатов по отношению к России и "СП-2". Один из юзеров написал, что Вашингтон преклонил колени перед военной мощью Москвы. Еще один комментатор вспомнил слова президента РФ Владимира Путина о персонаже из книги Редьярда Киплинга.

"Шерхан поджал хвост", — написал читатель издания, намекая на Вашингтон.

Болгары отметили, что у Белого дома не хватает сил в одиночку вести игру против всех. Следующий шаг США — вернуть Аляску россиянам, написали в Сети.