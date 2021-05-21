Эквадорские наркодилеры пытались отправить груз бананов с кокаином в Россию

Полицейские обнаружили 805 брикетов кокаина в грузе бананов, которые предназначались к отправке в Россию и Бельгию.

Полицейские обнаружили 805 брикетов кокаина в грузе бананов, которые предназначались к отправке в Россию и Бельгию.

Наркотики нашли во время осмотра в порту крупнейшего города страны Гуаякиль. Служебная собака обнаружила контейнер с запрещенным грузом, когда тот уже находился в порту погрузки — практически перед самой отправкой.

Вес партии не называется. Стоимость изъятого наркотика, по предварительным данным, составляет несколько миллионов долларов.

Бананы часто используют для маскировки в наркотрафике. Преступники могут просто прятать кокаин в ящиках с фруктами или маскировать товар, подкладывая заполненные наркотиками муляжи в бананы.