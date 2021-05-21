В крымском парламенте предложили не признавать суверенитет США над Аляской

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал законопроект Конгресса США о непризнании воссоединения полуострова с Россией.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал законопроект Конгресса США о непризнании воссоединения полуострова с Россией.

Парламентарий отметил, что в Крыму ничего не изменится из-за точки зрения Вашингтона. По его словам, в республике с таким же успехом могут подготовить документ о непризнании суверенитета США над Аляской.

"Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру", — приводит слова Фикса РИА Новости.

Вице-спикер парламента предложил американцам поучиться у Москвы в части политики невмешательства в дела других стран.