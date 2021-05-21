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8:47   21 Мая 2021
Экономика

Исследование показало желание россиян откладывать деньги на будущее

Исследование показало желание россиян откладывать деньги на будущее

Аналитики Россельхозбанка рассказали о сбережениях россиян на "черный день". Примерно каждый четвертый россиянин обычно откладывает от дохода около десяти процентов.

Согласно информации РИА Новости, больше трети опрошенных жителей России не имеют никаких накоплений. Порядка 63% наоборот, создают для себя финансовую подушку безопасности.

Каждый пятый респондент выделяет на сбережения до 50% дохода. Больше половины прибыли откладывают только пять процентов людей.

Порядка 61% россиян считают инвестирование в недвижимость наиболее безопасным способом сохранить средства. Всего 15% предпочли бы вложиться в иностранную валюту, еще 13 — в ценные бумаги. Всего исследователи опросили пять тысяч человек из всех регионов России.

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