Срочные вклады возглавили топ популярных способов сбережения в РФ

Тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян составляют срочные вклады, текущие счета и наличные рубли, отмечено в исследовании Россельхозбанка.

Тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян составляют срочные вклады, текущие счета и наличные рубли, отмечено в исследовании Россельхозбанка.

Практически каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета самым предпочтительным инструментом накопления в банке, пишет РИА Новости. Вторым распространенным сберегательным инструментом стало накопление наличных в российских рублях. Предпочтение ему отдали порядка 40% участников опроса.

А вот каждый десятый опрошенный самостоятельно инвестирует в ценные бумаги —акции, облигации и другие инвестпродукты. Самыми безопасными способами сбережений, по мнению опрошенных россиян, являются вклады, текущие и накопительные счета и недвижимость (37% и 27% всех опрошенных соответственно).

Аналитики проводили исследование в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах России.