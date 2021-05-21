Проект "Мошеловка" для противоборства мошенничеству стартует в РФ с 21 мая

Платформа для борьбы с мошенничеством под названием "Мошеловка" запускается в России с 21 мая. Об этом сообщила газета "Известия".

Платформа для борьбы с мошенничеством под названием "Мошеловка" запускается в России с 21 мая. Об этом сообщила газета "Известия".

С помощью нового проекта те, кто был обманут мошенниками, смогут рассказать об этом. Специалисты расскажут пострадавшим о действиях, которые нужно предпринимать в стрессовой ситуации. Вся информация от жертв злоумышленников будет передаваться к правоохранителям и в Центробанк.

Первый показ сервиса состоится на Российском интернет-форуме. Специалисты считают, что "Мошеловка" принесет огромные плюсы, однако только в том случае, если ее старт не станет разовой акцией.