7:57 21 Мая 2021Общество
Проект "Мошеловка" для противоборства мошенничеству стартует в РФ с 21 мая
Платформа для борьбы с мошенничеством под названием "Мошеловка" запускается в России с 21 мая. Об этом сообщила газета "Известия".
Платформа для борьбы с мошенничеством под названием "Мошеловка" запускается в России с 21 мая. Об этом сообщила газета "Известия".
С помощью нового проекта те, кто был обманут мошенниками, смогут рассказать об этом. Специалисты расскажут пострадавшим о действиях, которые нужно предпринимать в стрессовой ситуации. Вся информация от жертв злоумышленников будет передаваться к правоохранителям и в Центробанк.
Первый показ сервиса состоится на Российском интернет-форуме. Специалисты считают, что "Мошеловка" принесет огромные плюсы, однако только в том случае, если ее старт не станет разовой акцией.