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7:57   21 Мая 2021
Общество

Проект "Мошеловка" для противоборства мошенничеству стартует в РФ с 21 мая

Проект "Мошеловка" для противоборства мошенничеству стартует в РФ с 21 мая

Платформа для борьбы с мошенничеством под названием "Мошеловка" запускается в России с 21 мая. Об этом сообщила газета "Известия".

С помощью нового проекта те, кто был обманут мошенниками, смогут рассказать об этом. Специалисты расскажут пострадавшим о действиях, которые нужно предпринимать в стрессовой ситуации. Вся информация от жертв злоумышленников будет передаваться к правоохранителям и в Центробанк.

Первый показ сервиса состоится на Российском интернет-форуме. Специалисты считают, что "Мошеловка" принесет огромные плюсы, однако только в том случае, если ее старт не станет разовой акцией.

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#полиция #мошенник #мошеловка

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