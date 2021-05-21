Евросоюз достиг договоренности по введению COVID-паспортов

Европарламент рассчитывает, что коронавирусные сертификаты начнут действовать с лета этого года. Об этом заявил глава комитета по гражданским свободам ЕС Хуан Фернандо Лопез Агиляр

Европарламент рассчитывает, что коронавирусные сертификаты начнут действовать с лета этого года. Об этом заявил глава комитета по гражданским свободам ЕС Хуан Фернандо Лопез Агиляр

Политик подчеркнул, что имеется определенный временной график. Однако, по его словам, инициатива должна еще пройти ряд обсуждений, после чего ее необходимо утвердить на пленарном заседании Европарламента. Он допустил, что COVID-паспорта могут начать действовать уже с 1 июля, передают РИА Новости.

К разработке системы коронавирусных сертификатов привлечены 17 стран ЕC. В них будет содержаться информация о вакцинации препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств, о последних тестах на наличие заболевания, а также о случаях заражения коронавирусом.