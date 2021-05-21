Юрист Монтян раскритиковала Зеленского за "наглое" общение с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в прошлом году пытался рассмотреть реальные проблемы. Сейчас же у него расчет только на поддержку Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в прошлом году пытался рассмотреть реальные проблемы. Сейчас же у него расчет только на поддержку Запада.

По словам юриста Татьяны Монтян, поведение украинского лидера не поддается никакому объяснению. В интервью изданию "ПолитНавигатор" юрист выразила уверенность, что Зеленский будет занимать кресло президента до тех пор, пока его не выгонят с этого поста западные покровители.

До этого времени, глава страны будет продолжать заниматься самоуправством. Оценивая ответы на вопросы Зеленского и то, "что он нес", Монтян отметила, что "в сравнении с прошлогодней пресс-конференцией он стал еще наглее".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о темах, которые он обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Американский чиновник приезжал в Киев для переговоров с главой государства.