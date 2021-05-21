Роспотребнадзор назвал критерии выбора антистресс-игрушек

Роспотребнадзор объяснил россиянам, как выбрать качественный "антистресс" в магазине игрушек.

Роспотребнадзор объяснил россиянам, как выбрать качественный "антистресс" в магазине игрушек.

После многочисленных обращений родителей эксперты ведомства поручили научно-исследовательским институтам оценить влияние подобных новинок на детей. Речь идет о недавно ставших популярными игрушки "поп-ит", "симпл-димпл" и "сквиш". Первые два являются пластиковыми или резиновыми формами с полусферами. При нажатии на них, раздается щелкающий звук. "Сквиш" изготавливается из синтетических материалов и после сжатия принимает былую форму.

Для начала в магазине нужно изучить маркировку, которая должна быть достоверной, проверяемой и легко читаемой. Там находится информация о наименовании, производителе, импортере и минимальном возрасте для использования.

Также там должен быть указан основной конструкционный материал, при необходимости способ ухода, дата производства, срок служб, условия хранения. Важно, чтобы игрушка не обладала резким запахом.