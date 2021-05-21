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7:00   21 Мая 2021
Политика

Сенаторы США хотят восстановить давление на "Северный поток — 2"

Сенаторы США хотят восстановить давление на "Северный поток — 2"

Проект закона, который должен привести к введению санкций против компаний, которые строят газопровод "Северный поток — 2", внесли в Конгресс США.

Документ внесли 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят принудить Белый дом ввести ограничительные меры против «субподрядчиков любой организации», участвующих в строительстве "Северного потока — 2", передает ТАСС.

По мнению одного из авторов инициативы Кевина Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG "грозит ослаблением позиции США на мировой арене". Парламентарий призвал других законодателей поддержать предложенный законопроект.

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#россия #европа #санкции #строительство #Северный поток — 2

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