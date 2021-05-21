Правозащитники США судятся Трампом за его высказывания о "китайском вирусе"

Бывший президент США Дональд Трамп имел неосторожность назвать коронавирус нового типа "китайским вирусом". Теперь правозащитники обвиняют его в клевете.

Бывший президент США Дональд Трамп имел неосторожность назвать коронавирус нового типа "китайским вирусом". Теперь правозащитники обвиняют его в клевете.

Общественная организация CACRC, защищающая права американцев китайского происхождения, уверена, что экс-лидера необходимо привлечь к ответственности. Правозащитники утверждают, что Трамп уже неоднократно называл SARS-CoV-2 "китайским вирусом", "уханьским вирусом" и другими словосочетаниями, акцентировал внимание на стране, где впервые обнаружили вспышку инфекции, пишет портал TMZ.

Такой предвзятый подход, по мнению общественников, спровоцировал в США рост насилия по отношению к выходцам из Азии. Обвинение требует выплаты в размере одного доллара каждому проживающему на территории государства человеку родом из азиатских стран.