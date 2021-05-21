Жителей РФ предупредили о грядущем снижении цен на квартиры на "вторичке"

Квартиры на вторичном рынке недвижимости скоро начнут дешеветь, уверен ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

Квартиры на вторичном рынке недвижимости скоро начнут дешеветь, уверен ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

Снижение стоимости квартир на "вторичке", по словам аналитика, произойдет в начале осени нынешнего года. Это будет связано с замедлением покупательской активности. Продавцы начнут конкурировать за покупателей. Спрос на недвижимость уже уменьшился.

"Как показывает практика, после снижения спроса, в течение двух-трех месяцев собственники еще сохраняют надежду продать по тем ценам, которые были до этого на высоком спросе. А потом постепенно начинают ее снижать. Сначала делают скидки, а затем постепенно снижают и цену", — подчеркнул Иванов в беседе с порталом URA.RU.

Резкого падения стоимости жилья аналитик призвал не ждать. Рынок вторичной недвижимости, как отметил Иванов, является очень инертным.