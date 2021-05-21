Жителям РФ стало проще получить налоговый вычет

Получить налоговый вычет по расходам на покупку жилья, земли или инвестициям можно в упрощенном порядке. Соответствующие меры вступили в силу 21 мая 2021 года.

Получить налоговый вычет по расходам на покупку жилья, земли или инвестициям можно в упрощенном порядке. Соответствующие меры вступили в силу 21 мая 2021 года.

Гражданам для получения вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Собирать документы, подписывать декларации не нужно. Проверка займет около месяца, а деньги поступят в течение 15 дней.

Система автоматически изучит данные внешних источников и программных комплексов ФНС, сгенерирует предзаполненное заявление. Налоговый вычет в упрощенном порядке смогут получить те, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с налоговой передадут соответствующие сведения.