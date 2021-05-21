IT-эксперт Галов указал на следы ворующих Wi-Fi соседей

Существует несколько "звоночков", которые указывают, что соседи "подворовывают" домашний Wi-Fi. Вычислить это не очень сложно.

Существует несколько "звоночков", которые указывают, что соседи "подворовывают" домашний Wi-Fi. Вычислить это не очень сложно.

Сначала нужно зайти в системное меню роутера и проверить число подключенных устройств, посоветовал специалист по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Если к сети присоединено больше устройств, чем зарегистрировал пользователь, значит доступ к интернету получают еще и соседи. Также это может быть и делом рук мошенников.

"Еще один сигнал подключения к интернету — снижение скорости соединения. Но в этом случае надо убедиться, что данная проблема не вызвана неполадками на сервере провайдера", — цитирует эксперта РИА Новости.

Галов посоветовал не экономить на покупке сетевого оборудования, а после приобретения настроить "белые списки". Такая функция дает доступ к интернету только избранным устройствам. Также хорошей защитой будет использование более надежного протокола безопасности с шифрованием WPA2. Вместе с этим необходимо регулярно проверять наличие обновлений устройства, так как разработчики иногда исправляют появляющиеся уязвимости.