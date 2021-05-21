Адмирал ВМФ пообещал усилить ТОФ универсальными десантными кораблями

Универсальные десантные корабли и другая надводная техника поступят в распоряжение Тихоокеанского флота (ТОФ). На это указали в Минобороны РФ.

Универсальные десантные корабли и другая надводная техника поступят в распоряжение Тихоокеанского флота (ТОФ). На это указали в Минобороны РФ.

Слова о предстоящем усилении ТОФ прозвучали в поздравительной телеграмме главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, адресованной командованию, морякам и ветеранам Тихоокеанского флота. Адмирал поздравил их с 290-летием этого оперативно-стратегического объединения.

"Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20 380 и 20 385, фрегатов проекта 22 350, малых ракетных кораблей проекта 22 800. Несомненно, что тихоокеанцы будут получать в свой состав и новые универсальные десантные корабли", — отмечено в телеграмме.

День Тихоокеанского флота отмечается в России 21 мая. ТОФ, по словам Евменова, играет ключевую роль в обеспечении безопасности РФ на восточном и северо-восточном направлениях.