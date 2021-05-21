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3:07   21 Мая 2021
Армия

Празднование 290-летия Тихоокеанского флота началось во Владивостоке

Празднование 290-летия Тихоокеанского флота началось во Владивостоке

Торжественная церемония поднятия флага РФ и Андреевского флага состоялась на военном причале №33 во Владивостоке. 21 мая празднуется 290-летие создания Тихоокеанского флота.

Церемония прошла в 01:00 по московскому времени. Поздравляли моряков-тихоокеанцев заместитель командующего флотом Денис Березовский, губернатор Приморья Олег Кожемяко, и и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков. Флаги подняли на военных судах, корабле-музее "Красный вымпел" и мемориальной подводной лодке С-56, передает ТАСС.

На военном причале планируют организовать выставку техники и выступления пехотинцев. Гости и жители города смогут посетить боевые корабли и понаблюдать за спортивными соревнованиями моряков. Основные торжественные мероприятия перенесли на 25 июля.

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#праздник #юбилей #тихоокеанский флот

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