Празднование 290-летия Тихоокеанского флота началось во Владивостоке

Торжественная церемония поднятия флага РФ и Андреевского флага состоялась на военном причале №33 во Владивостоке. 21 мая празднуется 290-летие создания Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония поднятия флага РФ и Андреевского флага состоялась на военном причале №33 во Владивостоке. 21 мая празднуется 290-летие создания Тихоокеанского флота.

Церемония прошла в 01:00 по московскому времени. Поздравляли моряков-тихоокеанцев заместитель командующего флотом Денис Березовский, губернатор Приморья Олег Кожемяко, и и. о. мэра Владивостока Константин Шестаков. Флаги подняли на военных судах, корабле-музее "Красный вымпел" и мемориальной подводной лодке С-56, передает ТАСС.

На военном причале планируют организовать выставку техники и выступления пехотинцев. Гости и жители города смогут посетить боевые корабли и понаблюдать за спортивными соревнованиями моряков. Основные торжественные мероприятия перенесли на 25 июля.