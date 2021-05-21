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2:17   21 Мая 2021
Политика

Перемирие между Израилем и Палестиной вступило в законную силу

Перемирие между Израилем и Палестиной вступило в законную силу

Режим перемирия в секторе Газа между движением ХАМАС и Израилем вступил в законную силу с 02:00 по московскому времени.

Соглашение о перемирии было достигнуто благодаря активному посредничеству Египта. Перемирие было одобрено узким военно-политическим кабинетом Израиля, который в ходе специального заседания утвердил одностороннее прекращение огня.

Палестинская организация ХАМАС также согласилась на режим прекращения огня при посредничестве представителей Египта. Об этом пишет ТАСС.

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#перемирие #сектор газа #палестино-израильский конфликт

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