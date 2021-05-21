Минобороны запустит сайт об истории военных действий России

Документы обо всех вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия, будут опубликованы на новом интернет-портале от Минобороны РФ.

Документы обо всех вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия, будут опубликованы на новом интернет-портале от Минобороны РФ.

Проект планируют назвать "Память народа. Лента военной истории Отечества". На нем будут в открытом доступе находиться документы о военных действиях с участием России, передает "Российская газета". Работа над ресурсом будет закончена до конца 2023 года. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Также министр обороны рассказал, что в ближайшее время будет проведен учет могил участников войн. На данный момент их число составляет более 43 000 на всей территории России.