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0:47   21 Мая 2021
Политика

Франция под маской издания из США распространила фейки о работе россиян в ЦАР

Франция под маской издания из США распространила фейки о работе россиян в ЦАР

Париж при поддержке ряда стран продолжает активную информационную войну против Москвы, которая помогает Центральноафриканской Республике.

Новый вброс распространил американский портал Vice Media, которые ранее опубликовал достаточно объективную статью о работе россиян в этом регионе. Журналисты пообщались якобы с тремя центральноафриканцами, однако их имена были изменены, а вместо фотографий подставлены размытые силуэты, пишет Федеральное агентство новостей.

Эти "свидетели" поведали о разных преступлениях, которые, по их мнению, совершили российские инструкторы. Непонятным остается факт скрытия их лиц и отсутствие "показаний" в первом репортаже.

Может показаться, что новый материал призван исправить "грехи" первой статьи, которая явно не соответствовала антироссийской политике зарубежных СМИ. Складывается впечатление, будто понадобилось быстро собрать "свидетелей" и написать о новых бесчинствах России в ЦАР.

Это предположение подкрепляется и фактом того, что Vice Media принадлежит французу Матье Пигассу, хоть и располагается в Соединенных Штатах. Этот гражданин достаточно тесно сотрудничает с парижскими властями. Также многие жители ЦАР рассказали о французах, которые пытались с ними связаться и предлагали деньги за фейковые данные против россиян.

Центральноафриканцы уже давно негативно относятся к присутствию Франции в регионе. Они собирают многотысячные митинги и требуют, чтобы представители Парижа и ООН покинули территорию государства.

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