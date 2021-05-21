Франция под маской издания из США распространила фейки о работе россиян в ЦАР
Париж при поддержке ряда стран продолжает активную информационную войну против Москвы, которая помогает Центральноафриканской Республике.
Новый вброс распространил американский портал Vice Media, которые ранее опубликовал достаточно объективную статью о работе россиян в этом регионе. Журналисты пообщались якобы с тремя центральноафриканцами, однако их имена были изменены, а вместо фотографий подставлены размытые силуэты, пишет Федеральное агентство новостей.
Эти "свидетели" поведали о разных преступлениях, которые, по их мнению, совершили российские инструкторы. Непонятным остается факт скрытия их лиц и отсутствие "показаний" в первом репортаже.
Может показаться, что новый материал призван исправить "грехи" первой статьи, которая явно не соответствовала антироссийской политике зарубежных СМИ. Складывается впечатление, будто понадобилось быстро собрать "свидетелей" и написать о новых бесчинствах России в ЦАР.
Это предположение подкрепляется и фактом того, что Vice Media принадлежит французу Матье Пигассу, хоть и располагается в Соединенных Штатах. Этот гражданин достаточно тесно сотрудничает с парижскими властями. Также многие жители ЦАР рассказали о французах, которые пытались с ними связаться и предлагали деньги за фейковые данные против россиян.
Центральноафриканцы уже давно негативно относятся к присутствию Франции в регионе. Они собирают многотысячные митинги и требуют, чтобы представители Парижа и ООН покинули территорию государства.