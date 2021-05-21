Париж при поддержке ряда стран продолжает активную информационную войну против Москвы, которая помогает Центральноафриканской Республике.

Париж при поддержке ряда стран продолжает активную информационную войну против Москвы, которая помогает Центральноафриканской Республике.

Новый вброс распространил американский портал Vice Media, которые ранее опубликовал достаточно объективную статью о работе россиян в этом регионе. Журналисты пообщались якобы с тремя центральноафриканцами, однако их имена были изменены, а вместо фотографий подставлены размытые силуэты, пишет Федеральное агентство новостей.

Эти "свидетели" поведали о разных преступлениях, которые, по их мнению, совершили российские инструкторы. Непонятным остается факт скрытия их лиц и отсутствие "показаний" в первом репортаже.

Может показаться, что новый материал призван исправить "грехи" первой статьи, которая явно не соответствовала антироссийской политике зарубежных СМИ. Складывается впечатление, будто понадобилось быстро собрать "свидетелей" и написать о новых бесчинствах России в ЦАР.

Это предположение подкрепляется и фактом того, что Vice Media принадлежит французу Матье Пигассу, хоть и располагается в Соединенных Штатах. Этот гражданин достаточно тесно сотрудничает с парижскими властями. Также многие жители ЦАР рассказали о французах, которые пытались с ними связаться и предлагали деньги за фейковые данные против россиян.

Центральноафриканцы уже давно негативно относятся к присутствию Франции в регионе. Они собирают многотысячные митинги и требуют, чтобы представители Парижа и ООН покинули территорию государства.