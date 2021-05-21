Минобороны РФ опубликовало документы по Пражской наступательной операции

Новый раздел, посвященный Пражской наступательной операции 1945 года, появился на официальном сайте Минобороны РФ.

Новый раздел, посвященный Пражской наступательной операции 1945 года, появился на официальном сайте Минобороны РФ.

Пражская операция была проведена с 6 по 12 мая 1945 года. Раздел содержит рассекреченные документы, свидетельствующие о героизме красноармейцев, павших за свободу и независимость чешской земли.

"Опубликованные в нем документы из Центрального архива министерства обороны ставят заслон фальсификаторам истории и подтверждают решающую роль Красной Армии в освобождении Чехословакии", — подчеркнули в ведомстве.

На территории Чехии в настоящее время захоронены более 50 000 советских воинов. Речь идет о красноармейцах, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны.