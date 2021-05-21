Захарову насмешил фотопортрет Зеленского в косоворотке

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свой фотопортрет в косоворотке в День вышиванки. Публикацию высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свой фотопортрет в косоворотке в День вышиванки. Публикацию высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

День вышиванки отмечается на Украине 20 мая. Зеленский решил отметить его, показавшись перед украинцами в соответствующем наряде. Пользователи Сети заметили, что рубаха президента больше напоминает русскую косоворотку.

"Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке — бесценно. Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу", — подчеркнула Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Костюм Зеленского также прокомментировала историк моды София Азархи. Она рассказала РИА Новости, что рубаха украинского президента похожа на "сувенирную продукцию народных промыслов".