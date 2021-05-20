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23:35   20 Мая 2021
Политика

Журналисты ЦАР призвали LNC к ответу за информационные вбросы

Журналисты ЦАР призвали LNC к ответу за информационные вбросы

Французское издание LNC опубликовало видео, на котором российские инструкторы стоят над мертвым телом центральноафриканца, поспешив обвинить их в его смерти.

Выяснилось, что инфоповод не имеет ничего общего с реальностью — СМИ опубликовало кадры со съемок фильма "Турист", передает Федеральное агентство новостей.

"Они либо не проверили информацию (что маловероятно), либо намеренно пытались запятнать образ России, как делают это постоянно", — прокомментировал ситуацию местный ресурс Bangui 24.

Журналисты Центральноафриканской Республики (ЦАР) и простые жители раскритиковали французов, потребовав объяснений или доказательств причастности российских инструкторов к смерти гражданина. Но обращение осталось проигнорированным. Все факты указывают на очередную попытку Франции очернить работу россиян в ЦАР.

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