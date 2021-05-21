Пушков рассказал о главной цели Байдена на предстоящей встрече с Путиным

Федеральное агентство новостей /

Госсекретарь США Энтони Блинкен, несмотря на его примирительную риторику во время недавней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике, ни в чем не изменил своей позиции по отношению к Москве.

Уверенность в этом в беседе с газетой «Взгляд» высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя недавние переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США.

Как отметил сенатор, обе стороны – и российская и американская – были в одинаковой мере заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать положительный сдвиг в отношениях Москвы и Вашингтона. Именно с этим желанием и связаны слова Сергея Лаврова, назвавшего встречу конструктивной, и примирительная фразеология главы Госдепартамента США.

Но при этом Энтони Блинкен ни в чем не измени своего отношения к России, подчеркнул Пушков.

«Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», — объяснил сенатор.

instagram.com / @secblinken

При этом, добавил Пушков, Блинкен на время встречи отложил в сторону тему антироссийских санкций и на сказал на этот счет ни слова. А между тем, Соединенные Штаты Америки, со времен президентства Барака Обамы ввели против России порядка 75 разных санкций, и создается ощущение, что Вашингтон хочет зафиксировать российско-американские отношения именно на этой стадии, превратив ее в некое подобие нормы.

Таким образом, американцы хотят отделить тему санкций от темы сотрудничества с Россией, но Москва не должна забывать, что антироссийские ограничительные меры Вашингтона – и экономические, и персональные – остаются в силе, и американцы не проявляют желания их отменить.

«Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме, — считает Алексей Пушков. — В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США».

Но такой подход к двусторонним отношениям является очень неравноправным, и России следует решить для себя, соответствует ли такой курс США ее национальным интересам, подчеркивает сенатор.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

А в том, что касается запланированного на июнь текущего года двустороннего российско-американского саммита на высшем уровне, президенту США он нужен в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать всему миру свое лидерство.

«Он (Байден) должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», — считает Пушков.

На первом месте для Байдена стоят не какие-либо договоренности с Россией, а сам факт личной встречи с Владимиром Путиным, хотя именно американская сторона, которая является инициатором ухудшения отношений с Россией, должна была бы предлагать Москве конкретные меры по улучшению ситуации.