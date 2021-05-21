Юсин: Лавров и Блинкен попытались убрать лишние раздражители из отношений РФ и США

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Нет никаких сомнений в том, что запланированная на июнь встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится, несмотря на то, что точная дата саммита пока не названа.

Такое мнение в материале для RT высказал обозреватель «Коммерсанта», политолог Максим Юсин, по мнению которого репетицией первой очной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена стали недавние переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

«Хотя однозначного ответа на вопрос, когда и где состоится саммит Путин — Байден, главы дипломатических ведомств так пока и не дали, сомнений в том, что встреча в верхах состоится, практически нет. В противном случае какой смысл устраивать и саму эту беседу в Рейкьявике?», — рассуждает эксперт.

Также, по его словам, на подготовку будущей встречи на высшем уровне указывает и анонсированные на днях переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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Но при этом Максим Юсин отмечает, что, если в самой скорой встрече президентов России и США нет никаких сомнений, то нет никакой уверенности в том, какими будут результаты этого саммита.

«Не повторится ли печальная история последних лет, когда после встреч Владимира Путина с Дональдом Трампом следовала лишь новая стадия обострения двусторонних отношений: санкции, высылки дипломатов, обмен угрозами и обвинениями?», — задается вопросом политолог.

Для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий. По его словам, необходимо обезвредить все «потенциальные мины» еще на этапе подготовки саммита. Возможно, Лавров и Блинкен на встрече в Рейкьявике как раз и занимались тем, что убирали из российско-американских отношений лишние раздражители.

Российский министр иностранных дел по итогам беседы с американским коллегой был настроен достаточно оптимистично, что с ним в последнее время случается не часто, если речь идет о взаимоотношениях с США, отмечает Юсин.

«Но на сей раз Лавров явно сделал акцент на позитиве, начав с перечисления вопросов, где, по его словам, «интересы России и США совпадают»: стратегическая стабильность, Северная Корея, иранская ядерная программа, Афганистан, — пишет политолог. — Очень духоподъемным и даже несколько неожиданным стало заявление Лаврова о том, что он и Блинкен нашли взаимопонимание по вопросу прекращения "посольских войн"».

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Даже освещавшие встречу в Рейкьявике американские журналисты из газеты The Washington Post признали, что тон переговоров Блинкена и Лаврова был «более дружелюбным», чем атмосфера встречи главы Госдепа с делегацией китайского МИД, которая прошла в марте на Аляске.

А за несколько часов до того, как началась встреча в Рейкьявике, стало известно о планах Госдепа США отказаться от дальнейшего санкционного давления на российский газопровод «Северный поток – 2».

«Этот шаг стал реальным проявлением той самой деэскалации, о необходимости которой говорил Джо Байден. При его предшественнике Дональде Трампе, решительном противнике "Северного потока — 2", подобное решение сложно было бы себе представить. Для будущего саммита создается благоприятный психологический фон», — уверен Максим Юсин.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Теперь же, заключает политолог, главная задача не растерять этот позитивный настрой за те несколько недель. Которые остались до запланированной встречи на высшем уровне. И очень многое в этом деле будет зависеть от США, у которых уже сформировалась привычка к обличительной риторике в адрес Москвы, к диалогу с позиции сверху вниз, постоянным претензиям и попыткам заставить партнера оправдываться. Москва считает такую тональность неприемлемой, и американцам придется преодолеть этот соблазн.

И именно на это в Рейкьявике указал глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявил, что именно взаимное уважение должно стать главным принципом диалога между РФ и США. И именно так и должно быть в отношениях двух ядерных сверхдержав, заключает Юсин.