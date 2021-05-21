Рар объяснил, почему американцы уступили Германии по «СП – 2»

Нынешнее руководство США поступило очень правильно, решив отказаться от дальнейшего давления на российско-германский проект «Северный поток – 2», из-за которого при президенте Дональде Трампе американо-европейские отношения были сильно испорчены.

Нынешнее руководство США поступило очень правильно, решив отказаться от дальнейшего давления на российско-германский проект «Северный поток – 2», из-за которого при президенте Дональде Трампе американо-европейские отношения были сильно испорчены.

Такое мнение в интервью НСН высказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого постоянное давление со стороны США и угрозы экономическими санкциями участникам строительства «Северного потока – 2» до сих пор напоминают о себе, также, как и выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату.

«В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию», – отметил Рар.

И в этой ситуации угрозы ввести санкции против стратегически важного для Германии объекта были не лучшим способом налаживать отношения.

Появившаяся на данной неделе информация о том, что Соединенные Штаты намерены отменить все ограничительные меры, ранее введенные против «Северного потока – 2», оказалась очень своевременной. А судя по тому, как на президента США Джо Байдена после этого обрушились отдельные члены Конгресса, которые считают, что глава Белого дома пошел на попятную, вместо того, чтобы усиливать давление на РФ по украинскому вопросу, можно надеяться, что это решение действительно будет принято.

«Американцы не дураки. Они понимают, в каком положении находится Украина. Реформы там не проходят, газовая система загнивает, к демократии страна не движется, никакого сближения с Западом не получается. А американцы за это платить не хотят», – объяснил немецкий политолог.

И Россия, по мнению Рара, тоже уже не стремится взвалить на себя такую обузу, тем более, что ей все равно приходится отчислять Киеву ежегодно два миллиарда долларов за транзит газа в Европу.

Но в 2024 году закончится срок действия российско-украинского контракта на транзит газа, и это лишит Киев стабильных выплат. Вашингтон, заранее просчитывая ситуацию, собирается переложить это бремя на Германию, чтобы та за свой счет восстанавливала экономику Украины. Именно поэтому американцы и пошли сейчас на уступки Берлину по вопросу «Северного потока – 2», так как понимают, что без налаживания отношений с Германией им не добиться своих целей, заключил немецкий политолог.