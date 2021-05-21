Сатановский раскритиковал медлительность и дипломатичность РФ в отношениях с США

Российская сторона в отношениях с США продолжает вести себя, как дипломаты и джентльмены, американцы же по-прежнему действуют, как профессиональные шулера, имеющие дело с простофилями.

Российская сторона в отношениях с США продолжает вести себя, как дипломаты и джентльмены, американцы же по-прежнему действуют, как профессиональные шулера, имеющие дело с простофилями.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя прошедшую в Рейкьявике встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Какой расклад в итоге у того, кто с шулером садится играть в карты, если он сам их не передергивает? Ну вот, и у нас так будет, — предупреждает Сатановский. — будет именно так, пока с американцами от имени нашей страны не будут разговаривать те, кто умеет торговаться и блефовать».

А если российская сторона не хочет так себя вести, она будет с треском проигрывать. Если же хочет, но пока не умеет, значит надо учиться.

Россия пока остается неповоротливой как в политике, так и в экономике, и во всех других сферах, где нужно быть шустрыми и быстрыми. Но с этой неповоротливостью она не сможет ни у кого выиграть, так как пока она дорастает до уровня проблемы, чтобы попытаться ее решить, проблема тоже вырастает в разы и усложняется стократно.

«По крайней мере с Грузией и Украиной так все идет. Упустили исторические шансы, дальше только хуже будет, — привел пример политолог. — Те же американцы успевают создать нам десяток новых проблем, пока мы решаем с ними одну старую. Причем делают это исподволь, как будто эти проблемы сами на свет появляются, безо всякого их участия».

Американцы, подчеркнул Сатановский, давно раскусили подход России, которой важны не результаты, а сам процесс переговоров и общения, и водят ее за нос своими встречами, как ослика за морковкой.

Если уж российской стороне так важны эти встречи, она могла бы хотя бы параллельно с ними поставить на поток создание проблем для американцев, не давая «партнерам» расслабиться, и заставляя их самих бегать за Москвой и упрашивая решить вопрос. Возможно, тогда и от самих встреч было бы побольше толку, чем сейчас.

«Они должны быть постоянно начеку и не оттого, что сами себе про нас придумали, а от реальных угроз. У них не должно оставаться ни времени, ни сил, чтобы нам вынос мозга устраивать, а желания и вовсе не должно такого быть, для чего есть только одно средство: они нас должны до икоты бояться, как, кстати, когда-то и было», — подчеркивает политолог.

Но очень трудно вернуть в то былое состояние не только американцев, но и представителей России, так как «фарш невозможно провернуть назад», заключает Сатановский.