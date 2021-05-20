Высланный Македонией российский посол выехал из страны

Объявленный персоной нон грата сотрудник российского дипведомства в Северной Македонии выехал из республики.

Объявленный персоной нон грата сотрудник российского дипведомства в Северной Македонии выехал из республики.

Сотрудник российского дипломатического ведомства в Скопье покинул территорию страны в установленный властями Македонии срок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова дипмиссии.

Внешнеполитическое ведомство Северной Македонии во вторник сообщило о депортации одного из дипломатов России, которому предписали выехать за пределы республики в течение семи дней. Соответствующая нота была вручена послу Сергею Баздникину.