23:00 20 Мая 2021Политика
Высланный Македонией российский посол выехал из страны
Объявленный персоной нон грата сотрудник российского дипведомства в Северной Македонии выехал из республики.
Объявленный персоной нон грата сотрудник российского дипведомства в Северной Македонии выехал из республики.
Сотрудник российского дипломатического ведомства в Скопье покинул территорию страны в установленный властями Македонии срок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова дипмиссии.
Внешнеполитическое ведомство Северной Македонии во вторник сообщило о депортации одного из дипломатов России, которому предписали выехать за пределы республики в течение семи дней. Соответствующая нота была вручена послу Сергею Баздникину.