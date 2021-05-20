Студентка из Ланкашира была застрелена в ходе разборки двух бизнесменов

Студентка юридического факультета была убита в результате перестрелки в Блэкберне. Девушка стала случайной жертвой конфликта между владельцами двух шиномонтажных фирм.

Студентка юридического факультета была убита в результате перестрелки в Блэкберне. Девушка стала случайной жертвой конфликта между владельцами двух шиномонтажных фирм.

Трагедия произошла в Ланкашире, на северо-западе Великобритании, где 19-летняя студентка юридического факультета Айя Х. была застрелена в ходе уличной разборки двух предпринимателей. О том, как можно оказаться "не в том месте и не в то время", сообщает The Sun.

Как рассказали в полиции, стрельба случилась, когда девушка была на шоппинге недалеко от своего дома в Блэкберне. Инцидент стал кульминацией затянувшегося конфликта между коммерсантами — владельцами двух конкурирующих шиномонтажей.

"То, что произошло, было спланировано детально и вовлекло многих людей. Каждый из восьми человек, находившихся на скамье подсудимых, сыграл свою роль", — заявил прокурор.

Следствию стало известно, что Айя Х. была застрелена наемным убийцей, который сидел во время конфликта двух боссов на заднем сиденье одного из автомобилей. Мужчину привезли из южного Манчестера "для выполнения этой работы". Одна из двух выпущенных Замиром Р. пуль попала в ни в чем не повинную девушку.

"Ей просто не повезло. Она оказалась не в том месте и не в то время", — говорилось в рапорте полиции.

Отмечается, что все восемь человек не признали себя виновными в покушении на убийство одного из "шинных боссов". По словам сотрудников правоохранительных органов, следствие продолжается, а процесс может занять достаточно продолжительное время.