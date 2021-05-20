Истлевшее тело мужчины нашли на одной из улиц Оренбурга

Скелет неизвестного мужчины был найден в Оренбурге на улице Базовой. Правоохранительные органы проводят проверку.

Скелет неизвестного мужчины был найден в Оренбурге на улице Базовой. Правоохранительные органы проводят проверку.

Личность погибшего уже удалось идентифицировать. По данным "Оренбург Медиа", около месяца назад он был объявлен без вести пропавшим и находился в розыске.

Полиция и криминалисты проводят комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти, после чего будет принято процессуальное решение.

Мужчина пропал в апреле этого года. Его поиском занимались правоохранительные органы и волонтеры из местной организации.