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22:06   20 Мая 2021
Происшествия

Истлевшее тело мужчины нашли на одной из улиц Оренбурга

Истлевшее тело мужчины нашли на одной из улиц Оренбурга

Скелет неизвестного мужчины был найден в Оренбурге на улице Базовой. Правоохранительные органы проводят проверку.

Личность погибшего уже удалось идентифицировать. По данным "Оренбург Медиа", около месяца назад он был объявлен без вести пропавшим и находился в розыске.

Полиция и криминалисты проводят комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти, после чего будет принято процессуальное решение.

Мужчина пропал в апреле этого года. Его поиском занимались правоохранительные органы и волонтеры из местной организации.

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#розыск #полиция #оренбург #скелет

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