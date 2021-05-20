Сергей Селин не верит в предстоящую свадьбу Садальского с Максаковой

Известный российский актер Сергей Селин заявил, что считает фантазией предстоящий брак его коллеги Станислава Садальского с 80-летней Людмилой Максаковой.

Известный российский актер Сергей Селин заявил, что считает фантазией предстоящий брак его коллеги Станислава Садальского с 80-летней Людмилой Максаковой.

Сергей Селин приехал в Москву на премьерный показ киноленты "Регби", в которой он исполнил одну из главных ролей. Артист, который живет в Санкт-Петербурге и ездит на съемки в столицу, признался, что таким образом живет уже на протяжении 12 лет. Чтобы как можно быстрее добраться до съемочной площадки, он пользуется скоростными поездами, на которых он преодолевает расстояние между городами в считанные часы.

Селин также поделился своим мнением по поводу скорой женитьбы его коллеги Станислава Садальского на 80-летней Людмиле Максаковой. По словам актера, уставшая от одиночества женщина сама предложила ему расписаться. Но звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" не верит в предстоящую свадьбу артиста.

"Стас врет. Я думаю, не стоит обращать на него внимания. Стас — неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он — неисправимый фантазер. Это даже точнее", — высказался Сергей Селин в интервью изданию "Собеседник".

При этом артист добавил, что ему нравится Станислав Садальский. Селин пожелал коллеге и дальше оставаться таким же веселым выдумщиком.