Начальник городского отделения ГИБДД в Башкирии стал фигурантом дела о получении взятки

Суд удовлетворил ходатайство СК о домашнем аресте для руководителя ГИБДД в Нефтекамске.

Суд удовлетворил ходатайство СК о домашнем аресте для руководителя ГИБДД в Нефтекамске.

По предварительным данным, злоумышленник в июне 2018 года помог знакомому получить водительские права без прохождения обязательного экзамена. За свои "услуги" инспектор через посредника получил вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Предполагаемого преступника уже отстранили от исполнения служебных обязанностей и возбудили против него уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, а также штраф.