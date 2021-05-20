20:39 20 Мая 2021Происшествия
Начальник городского отделения ГИБДД в Башкирии стал фигурантом дела о получении взятки
Суд удовлетворил ходатайство СК о домашнем аресте для руководителя ГИБДД в Нефтекамске.
Суд удовлетворил ходатайство СК о домашнем аресте для руководителя ГИБДД в Нефтекамске.
По предварительным данным, злоумышленник в июне 2018 года помог знакомому получить водительские права без прохождения обязательного экзамена. За свои "услуги" инспектор через посредника получил вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
Предполагаемого преступника уже отстранили от исполнения служебных обязанностей и возбудили против него уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, а также штраф.