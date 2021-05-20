Жители ЦАР с восторгом восприняли новость о возможном выходе Франции из страны

Париж может уйти из Центральноафриканской Республики, сообщили жители африканского государства.

Париж может уйти из Центральноафриканской Республики, сообщили жители африканского государства.

Французы должны покинуть территорию ЦАР уже в ближайшее время, отметила одна из местных жительниц на своей странице в Facebook, передает Федеральное агентство новостей. По ее словам, Париж принял подобное решение ввиду того, что все планы Франции в регионе рухнули.

"Хорошие новости: Франция наконец решила сбежать из ЦАР. По словам источника, это произойдет в ближайшее время. Причиной стал провал всех планов французов", — рассказала гражданка ЦАР.

Власти Франции на протяжении длительного времени пытались усилить свои позиции до былого уровня, однако у Парижа не получилось осуществить задуманное ввиду того, что отношения между французами и жителями Центральноафриканской Республики окончательно испортились, так как последние осознали корыстные интересы Европы.

Местное население позитивно восприняло уход Франции. Некоторые жители ЦАР высказались в Сети, отметив, что они уже давно ждали, когда французы уберутся с их территорий. Они подчеркнули, что очень рады провалу планов Парижа в Центральноафриканской республике.