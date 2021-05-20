Украина отметила сложности в согласовании встречи Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сложностях проведения встречи президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сложностях проведения встречи президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Кулеба отметил, что на встрече, если она состоится, будут обсуждать вопросы Крыма и Донбасса. У сторон противоположные взгляды на эти переговоры, поэтому возникают определенные сложности в их подготовке.

"Но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России все решает Владимир Путин, и встречаться нужно с ним. <...> Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", — сказал он в эфире радио "Новое время".

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Зеленский будет жестко отстаивать интересы своей страны. Возможные сроки проведения переговоров он не смог назвать.