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20:19   20 Мая 2021
Политика

Посол РФ в Дании осудил идею размещения войск США в Гренландии

Посол РФ в Дании осудил идею размещения войск США в Гренландии

Североатлантическому альянсу и его вооружению нечего делать в арктическом регионе. Об этом заявил российский посол в Дании Владимир Барбин.

Глава внешнеполитического ведомства Гренландии Пеле Броберг ранее высказался за сокращение военного присутствия Дании на территории острова. Министр считает, что необходимо использовать "исландскую модель" размещения армии США на стратегических объектах.

"В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", — заявил Барбин.

Российский посол подчеркнул, что расширение военного влияния Вашингтона в Гренландии будет означать отказ Дании нести ответственность за сохранение низкого уровня напряженности в Арктике.

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