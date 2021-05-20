Тело сотрудника районной прокуратуры найдено под окнами его дома в Москве

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти работника прокуратуры. Труп найден возле его дома на Новочеремушкинской улице.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти работника прокуратуры. Труп найден возле его дома на Новочеремушкинской улице.

Согласно предварительным выводам, на теле сотрудника надзорного органа зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты. Его квартира расположена на десятом этаже.

В дальнейшем выяснилось, что у погибшего есть близкий человек, страдающий онкологическим заболеванием. Заместитель прокурора Гагаринского района очень волновался за ее состояние.