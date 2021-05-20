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20:19   20 Мая 2021
Происшествия

Тело сотрудника районной прокуратуры найдено под окнами его дома в Москве

Тело сотрудника районной прокуратуры найдено под окнами его дома в Москве

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти работника прокуратуры. Труп найден возле его дома на Новочеремушкинской улице.

Согласно предварительным выводам, на теле сотрудника надзорного органа зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты. Его квартира расположена на десятом этаже.

В дальнейшем выяснилось, что у погибшего есть близкий человек, страдающий онкологическим заболеванием. Заместитель прокурора Гагаринского района очень волновался за ее состояние.

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#падение #смерть #прокурор

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