Гордон напомнил Зеленскому про «дебилов» в команде 

Президент Украины Владимир Зеленский признал свою ответственность за «небольшие промахи», допущенные при формировании команды.

Президент Украины Владимир Зеленский признал свою ответственность за «небольшие промахи», допущенные при формировании команды.

Разговор об этом зашел в ходе пресс-конференции, когда известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон задал главе государства вопрос, не стыдно ли тому за «дебилов», оказавшихся во властных кругах страны.

Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице украинского президента в социальной сети Facebook.

Отвечая на вопрос Гордона, Владимир Зеленский заявил, что в кадровых вопросах действительно были допущены «небольшие промахи».

«Это моя ответственность, я понимаю, — сказал Зеленский. — Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий. Иногда об этом жалею».

По словам президента, его советник Тимофей Милованов, ранее занимавший пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, часто бывает несдержанным и рефлексирует.

Также Зеленский вспомнил и о депутате своей партии «Слуга народа» Николае Тищенко, не раз попадавшем в скандалы. Однако, по словам президента, у Тищенко есть и другие – положительные – стороны, он переживает и болеет душой «за много вещей на Украине».

Напомним, Тимофей Милованов, о котором в своем ответе Гордону упомянул Зеленский, в октябре 2019 года, будучи министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сам в шутку назвал себя дебилом.

Это произошло, когда украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова дебилом, а тот, комментируя это оскорбление со стороны олигарха в беседе с журналистами, заявил: