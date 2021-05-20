Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:43   20 Мая 2021
Ближнее зарубежье

Гордон напомнил Зеленскому про «дебилов» в команде

Гордон напомнил Зеленскому про «дебилов» в команде

Президент Украины Владимир Зеленский признал свою ответственность за «небольшие промахи», допущенные при формировании команды.

Разговор об этом зашел в ходе пресс-конференции, когда известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон задал главе государства вопрос, не стыдно ли тому за «дебилов», оказавшихся во властных кругах страны.

Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице украинского президента в социальной сети Facebook.

Отвечая на вопрос Гордона, Владимир Зеленский заявил, что в кадровых вопросах действительно были допущены «небольшие промахи».

«Это моя ответственность, я понимаю, — сказал Зеленский. — Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий. Иногда об этом жалею».

По словам президента, его советник Тимофей Милованов, ранее занимавший пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, часто бывает несдержанным и рефлексирует.

Также Зеленский вспомнил и о депутате своей партии «Слуга народа» Николае Тищенко, не раз попадавшем в скандалы. Однако, по словам президента, у Тищенко есть и другие – положительные – стороны, он переживает и болеет душой «за много вещей на Украине».

Напомним, Тимофей Милованов, о котором в своем ответе Гордону упомянул Зеленский, в октябре 2019 года, будучи министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сам в шутку назвал себя дебилом.

Это произошло, когда украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова дебилом, а тот, комментируя это оскорбление со стороны олигарха в беседе с журналистами, заявил:

«Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу».

Гордон напомнил Зеленскому про «дебилов» в команде 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #украинские власти #гордон #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров