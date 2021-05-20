Гордон напомнил Зеленскому про «дебилов» в команде
Президент Украины Владимир Зеленский признал свою ответственность за «небольшие промахи», допущенные при формировании команды.
Разговор об этом зашел в ходе пресс-конференции, когда известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон задал главе государства вопрос, не стыдно ли тому за «дебилов», оказавшихся во властных кругах страны.
Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице украинского президента в социальной сети Facebook.
Отвечая на вопрос Гордона, Владимир Зеленский заявил, что в кадровых вопросах действительно были допущены «небольшие промахи».
«Это моя ответственность, я понимаю, — сказал Зеленский. — Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий. Иногда об этом жалею».
По словам президента, его советник Тимофей Милованов, ранее занимавший пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, часто бывает несдержанным и рефлексирует.
Также Зеленский вспомнил и о депутате своей партии «Слуга народа» Николае Тищенко, не раз попадавшем в скандалы. Однако, по словам президента, у Тищенко есть и другие – положительные – стороны, он переживает и болеет душой «за много вещей на Украине».
Напомним, Тимофей Милованов, о котором в своем ответе Гордону упомянул Зеленский, в октябре 2019 года, будучи министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сам в шутку назвал себя дебилом.
Это произошло, когда украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова дебилом, а тот, комментируя это оскорбление со стороны олигарха в беседе с журналистами, заявил:
«Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу».