В Москве задержали семь "коллекторов", сколотивших состояние на пенсионерах

Операция по поимке мошенников проходила совместными усилиями сотрудников МВД и экспертов по кибербезопасности Group-IB.

Операция по поимке мошенников проходила совместными усилиями сотрудников МВД и экспертов по кибербезопасности Group-IB.

Злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками Банка России или Арбитражного суда. Затем они предлагали доверчивым пожилым людям получить компенсацию за уже оплаченные лекарства или услуги врачей.

Для получения своеобразного кэшбэка пенсионеры должны были оплатить госпошлину. Поступавшие на счет средства мошенники моментально выводили через систему мгновенных денежных переводов.

По информации Group-IB, с помощью этой схемы злоумышленники обманули не менее 50 жителей нескольких регионов страны. Сумма ущерба каждой жертвы составляет от 50 тысяч рублей до одного миллиона. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.