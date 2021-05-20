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19:28   20 Мая 2021
Общество

Российский профессор поддержал сокращение числа проверок Роспотребнадзора

Российский профессор поддержал сокращение числа проверок Роспотребнадзора

Сокращение количества проверок Роспотребнадзора и других органов положительно скажется на бизнесе, считает российский профессор Никита Масленников.

Внеплановые проверки организаций и предпринимателей сократились в России в 3,5 раза относительно показателей 2019 года. Раньше их число достигало 76 588, сейчас оно составляет 56 825, сообщает ФБА "Экономика сегодня". Сокращение проверок является положительным фактором, считает Масленников.

"Бизнесу стало легче жить, административные издержки убавились. Но тем не менее остальные регуляторные нюансы сохраняются", — заявил доктор экономических наук.

Россияне могут обращаться в Роспотребнадзор с различными жалобами. Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения "За права человека" Виктор Федорук призвал писать в ведомство, если вода из-под крана непригодна для питья. Роспотребнадзор проверит поставщика и обяжет его привести жидкость в норму, говорится на сайте 360tv.ru.

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#роспотребнадзор #бизнес #масленников

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